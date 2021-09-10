10.09.2021 (19:45)

Около 4 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники ВДВ будет задействовано в ССУ «Запад-2021»

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2021 год Воздушно-десантные войска примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

В соответствии с замыслом учения на Западном стратегическом направлении спланировано применение подразделений ВДВ в составе двух соединений, которым предстоит десантироваться парашютным и посадочным способами, завершить уничтожение противника в районах десантирования, а также удержать выгодные рубежи и обеспечить успешные действия основной группировки войск (сил).

Предусматривается применение парашютным способом оперативно-тактических десантов Псковского десантно-штурмового и Тульского воздушно-десантных соединений ВДВ на площадки приземления Житово в Рязанской области и Правдинский в Калининградской области, а также площадки приземления Сахара на полигоне Брестский в Республике Беларусь.

Десантно-штурмовые действия в качестве тактического воздушного десанта с использованием канатов и спусковых устройств, а также посадочным способом из вертолетов армейской авиации отработают подразделения Псковского и Ульяновского десантно-штурмовых соединений ВДВ полигонах Мулино в Нижегородской области и полигоне Обуз-Лесновский в Республике Беларусь.

При этом личный состав и техника Ульяновского соединения выполнят ряд задач в рамках продолжения эксперимента по созданию десантно-штурмового соединения ВДВ «нового типа». В ходе высадки главных сил тактического воздушного десанта на полигоне Мулино будет осуществлена переброска вертолетами Ми-8АМТШ батареи гаубиц Д-30, специальных транспортных средств «Сармат», оснащенных 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами «Корд» и пусковыми установками ПТУР «Корнет» под прикрытием ударных боевых вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-24, Ми-28.

На полигоне Правдинский в Калининградской области будет десантировано более 300 военнослужащих и 12 единиц военной и специальной техники ВДВ из 10 самолетов Ил-76МД, а на полигоне Брестский в Республике Беларусь предусмотрено десантирование около 400 военнослужащих ВДВ России и 39 единиц военной техники из 19 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Кроме того, в Рязанской области впервые будет проведено десантирование в полном составе парашютно-десантного батальона на современных БМД-4М с применением новейших парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и многофункциональных парашютных систем МКС-350, специально разработанных для новой боевой техники ВДВ.

Всего на площадку приземления Житово из 23 самолетов Ил-76МД и одного самолета Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России будет десантировано свыше 300 военнослужащих ВДВ России и 20 десантников вооруженных сил Индии, около 40 единиц вооружения и военной техники ВДВ, в том числе более 30 единиц современных боевых машин десанта БМД-4М.

Также, впервые в истории ВДВ будет осуществлено десантирование подразделения ВДВ в ночных условиях с использованием приборов ночного видения в количестве 600 человек и девяти единиц боевой техники на площадку приземления Кислово под Псковом.

После приземления десантники захватят аэродром условного противника с целью обеспечения высадки главных сил соединения, затем совершат марш на штатной технике на полигоне Струги Красные, где отработают рейдовые и десантно-штурмовые действия по захвату выгодного рубежа, уничтожению вновь выявленных объектов противника, ведению маневренной обороны и удержанию участка государственной границы.

Одновременно в целях доразведки противника в районе выполнения ближайшей задачи десанта на площадку приземления аэродрома Иваново-Северный из трех самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России будет десантировано 6 групп специального назначения отдельного разведывательного батальона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ. После высадки подразделений спецназа пройдет десантирование главных сил Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка посадочным способом.

Всего для участия в совместном стратегическом учении «Запад-2021» от Воздушно-десантных войск будет привлечено около 4 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021» вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

В ССУ «Запад-2021» примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) будет задействовано в учении на территории Республики Беларусь.

В учении также примут участие около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

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