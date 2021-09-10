10.09.2021 (20:15)

На Северном флоте были отработаны задачи противоподводно-диверсионной обороны в рамках учения с арктической группировкой

Сегодня на Северном флоте были отработаны задачи организации противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирования в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

Розыгрыш практических эпизодов состоялся в основных пунктах базирования Северного флота с решения задач по противодействию условным диверсантам, пытающимся проникнуть на внутреннюю акваторию. Для поиска подводных «диверсантов» был использован телеуправляемый подводный аппарат «Марлин-350». Подобные подводные беспилотники стоят на вооружении отрядов специального назначения по борьбе с ПДСС соединений подводных лодок Северного флота.

В целях предотвращения возможных действий боевых пловцов условного противника на акватории главной базы подводных сил Северного флота Гаджиево было отработано профилактическое гранатометание. Это упражнение выполнили боевые расчеты противодиверсионных катеров проекта 21980 «Юнармеец Беломорья» и «Юнармеец Заполярья» из многоствольных реактивных гранатомётов ДП-65 и дежурная боевая группа отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) на быстроходных лодках БЛ-680 ручными гранатами РГД-5.

Также был отработан эпизод противодействия плавсредству, нарушающему режим плавания. Дежурная боевая группа отряда по борьбе с ПДСС на быстроходных противодиверсионных катерах выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

Также было организовано проведения противодиверсионного осмотра подводной части корпуса подводной лодки, а также грунта под ней с целью обнаружения признаков диверсионной деятельности.

Справочно:

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота пройдут на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице