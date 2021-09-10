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10.09.2021 (20:00)

Военнослужащие Управления коменданта охраны заняли третье место на чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту

Военнослужащие Управления коменданта охраны заняли 3 место на III чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту.

Соревнования прошли на базе одной из воинских частей Уссурийска. Всего в конкурсе приняли участие свыше 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов, Северного флота, 12-го Главного управления Министерства обороны, управления коменданта охраны МО РФ, а также видов (родов) войск ВС РФ и центральных органов военного управления МО РФ. Также впервые вне конкурса в соревнованиях приняла участие команда представителей МЧС России.

Сегодня призеров в аэропорту Домодедово встретили руководство Управления коменданта охраны и члены семей.

Управление коменданта охраны является частью непосредственного подчинения Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Пожарная безопасность , Спорт , Восточный военный округ , Соревнования , Военная полиция
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