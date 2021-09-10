10.09.2021 (19:30)

В 12 ГУМО проведен сбор с лейтенантами – выпускниками 2021 года

В 12 Главном управлении Минобороны России проведен учебно-методический сбор с офицерами – выпускниками высших военных учебных заведений 2021 г.

В сборе приняли участие более 25 молодых офицеров.

В ходе проведения сбора лейтенантам доведена история создания 12 ГУМО, военно-политическая обстановка в мире и основные задачи, возложенные на части и подразделения, входящие в состав главка.

Кроме того, с офицерами проведены занятия по выполнению задач в составе дежурных смен и эксплуатации технических средств специального контроля.

В рамках Программы надежности персонала, реализуемой

в 12 Главном управлении Минобороны России, с выпускниками проведено психологическое тестирование и ряд психофизиологических исследований.

Учебно-методический сбор закончился посещением Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Программа надежности персонала была обсуждена в рамках круглого стола «Профессиональная надежность персонала ядерно-оружейного комплекса» в ходе прошедшего Международного военно-технического форума «Армия-2021».

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