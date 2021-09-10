10.09.2021 (21:00)

Более 300 курсантов Военно-морской академии приняли участие во Всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы»

Более 300 курсантов филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде приняли участие во Всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы». Основной целью акции стало знакомство будущих офицеров с историко-культурным наследием Калининградской области.

Программа организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

Курсанты смогли посетить с экскурсионно-образовательной программой музейные комплексы «Форт №5», Калининградский областной историко-художественный музей, Парк Победы.

Сотрудники регионального представительства программы в Калининградской области подготовили интересную и насыщенную экскурсионную программу для курсантов, в рамках которой прошла уборка памятников и захоронений, возложение цветов к могилам советских воинов, погибших при взятии штурмом города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года.

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