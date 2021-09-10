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10.09.2021 (19:00)

В филиале Военной академии МТО в Вольске состоялся молебен святому Иосифу Волоцкому и духовно-просветительская беседа с курсантами

В филиале Военной академии МТО в Вольске прошел молебен в честь святого преподобного Иосифа Волоцкого - небесного покровителя войск материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации (МТО ВС РФ).

Утренний молебен проходил в храме Воздвижения честного и животворящего Креста Господня, которую возглавил благочинный Вольского благочиннического округа Саратовской епархии протоиерей Алексий Земцов.

В богослужении приняли участие заместитель начальника Военной академии МТО генерал-майор Владимир Коновалов, начальник филиала Военной академии МТО г. Вольск полковник Вячеслав Зенков, должностные лица институтов и филиалов Военной академии МТО, военнослужащие
и гражданский персонал Вольского филиала Военной академии МТО.

В этот день в клубе филиала настоятель храма святителя Николая Чудотворца иерей Константин Матвеев с курсантами провел духовно-просветительную беседу о праведных деяниях и о духовном пути святого преподобного Иосифа Волоцкого.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Социальное развитие , Религия
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