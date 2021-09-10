10.09.2021 (18:30)

Команда РВСН примет участие в чемпионате Вооруженных Сил России по военному пятиборью

Сборная команда Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) примет участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по военному пятиборью, который пройдет с 13 по 18 сентября в Военной академии Воздушно-космической обороны в Твери.



В ходе турнира команды посоревнуются в таких упражнениях, как стрельба из стандартной малокалиберной винтовки на 50 метров, преодоление единой полосы препятствий в сочетании с бегом на 400 метров, плавание на 50 метров, метание гранаты 570 грамм у мужчин (370 грамм у женщин) на точность и дальность, а беговой этап предполагает 8-километровую кроссовую дистанцию у мужчин и 4-километровую у женщин.



На данный момент сборная команда РВСН проходит учебно-тренировочные сборы на базе 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области.

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