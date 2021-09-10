10.09.2021 (18:05)

Сборная РВСН стала бронзовым призером спартакиады Вооруженных Сил России по летнему офицерскому троеборью

Сборная Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) стала призером спартакиады Вооруженных Сил Российской Федерации по летнему офицерскому троеборью. Соревнования прошли в филиале Центрального спортивного клуба Армии в Самаре.

Летнее троеборье включает состязания в стрельбе из пистолета Макарова, плавание и бег.

Этапы чемпионата прошли в закрытом 25-метровом тире, на стадионе Универсального спортивного комплекса «Стара-Загора» и в 50-метровом бассейне СК «Плавательный». Организацию и судейство осуществляли специалисты самарского филиала ЦСКА, Центрального военного округа, а также приглашенные судьи.

На этапе «Стрельба» спортсмены выполняли упражнение ПМ-1 (2, 3) в соответствии с возрастными группами. На этапе «Плавание» армейцы преодолели дистанции в 100, 200 и 300 метров вольным стилем, на этапе «Бег» — дистанции в 1000, 2000 и 3000 метров.

В ходе упорной борьбы сборная команда РВСН стала бронзовым призером соревнований.

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