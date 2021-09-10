10.09.2021 (17:15)

Тральщики Кольской флотилии в рамках учения с арктической группировкой обеспечили вывод корабельных сил из пунктов базирования Северного флота

Сегодня две корабельные минно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой обеспечили вывод корабельных сил из пунктов базирования.

В составе корабельных минно-тральных групп действовали морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Ельня», «Соловецкий юнга», «Ядрин» и «Котельнич».

В рамках проводимого учения корабельные минно-тральные группы, используя весь комплекс противоминного вооружения — гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы, обеспечила безопасный выход по судоходному фарватеру из пунктов базирования надводных кораблей и подводных лодок флота, в том числе атомных подводных ракетных крейсеров.

На заключительном этапе учения экипажам тральщиков предстоит выполнить зачетные стрельбы из малокалиберной артиллерии по макету плавающей мины.

В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе корабельных минно-тральных групп.

Справочно:

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота пройдут на полигонах в Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в мероприятии привлечено до 8 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц военной и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

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