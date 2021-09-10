10.09.2021 (17:45)

Полевой подвижный пункт управления 6-й общевойсковой армии ЗВО развернут в Нижегородской области в рамках ССУ «Запад-2021»

Полевой подвижный пункт управления (ПППУ) 6-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) передислоцирован в Нижегородскую область в рамках проведения совместного стратегического российско-белорусского учения (ССУ) «Запад-2021».

ПППУ совершил марш комбинированным способом, в том числе в составе автомобильных колонн, а также самолетами и вертолетами объединения ВВС и ПВО ЗВО на расстояние около 900 км.

Безопасность в ходе перемещения ПППУ к месту развертывания полевого пункта управления обеспечили подразделения военной полиции и военной автоинспекции ЗВО.

В ходе марша по пересеченной местности военнослужащими отработан комплекс мероприятий: отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление зараженных участков местности, светомаскировка, радиомолчание.

В позиционном районе подразделения управления объединения ЗВО развернули средства связи, организовали единую систему управления войсками.

В целях маскировки пунктов управления в местах развертывания проведены инженерные работы, задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы. Защиту от воздушного нападения условного противника выполняют подразделения ПВО.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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