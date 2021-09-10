10.09.2021 (18:00)

В рамках ССУ «Запад-2021» в ЗВО создана единая система управления дежурных по ПВО сил

В рамках совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад–2021» создана единая система управления дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил, которая включает в себя все силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск и управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра.

Для организации управления силами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками применяются современные средства связи и автоматизированные системы управления, которые позволяют в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в реальном масштабе времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение.

На учении «Запад–2021» вопросы ведения радиолокационной разведки, управления и взаимодействия будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах радиолокационным средствам.

Ранее для отражения воздушного нападения на территории округа в заданном районе на боевое дежурство по ПВО заступили расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия, а также экипажи истребительной авиации.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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