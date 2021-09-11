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11.09.2021 (00:30)

В Калужской области представители Русской православной церкви провели тематическое занятие с военнослужащими авиаполка дальней авиации

В Калужской области представители Русской православной церкви провели тематическое занятие с военнослужащими авиационного полка дальней авиации, посвященный истории христианства на Руси и православным обычаям.    

Также в рамках проводимых мероприятий был организован просмотр исторического документального фильма, рассказывающего о том, как православная церковь окормляла русское воинство, откликаясь на духовные запросы военнослужащих.

«В ходе проведения бесед особое внимание было уделено развитию высоконравственных духовных традиций русской армии, сформировавших те уникальные качества российских солдат и офицеров, которые стали эталонами благородства и мужества для всего нашего народа», – сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира авиационного полка по военно-политической работе майор Иван Субботин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Культура , Социальное развитие , Религия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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