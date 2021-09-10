10.09.2021 (17:30)

В ходе учения «Запад-2021» военные полицейские нейтрализовали условных диверсантов

Подразделения военной полиции уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника при его попытке напасть на командный пункт 6-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Учебно-боевой эпизод был разыгран в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» в Нижегородской области.

Условные диверсанты, в роли которых выступили военнослужащие соединений специального назначения ЗВО, предприняли попытку проникнуть на командный пункт 6-й общевойсковой армии, заминировать его ключевые объекты, нарушить работу системы коммуникаций. Обнаружив условных нарушителей, военнослужащие охраны пунктов управления совместно с подразделениями военной полиции немедленно предприняли действия по блокированию диверсионно-разведывательной группы.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, в том числе дымовые шашки и холостые боеприпасы.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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