11.09.2021 (00:00)

Минобороны России запускает новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий», посвященный Дню танкиста

Во второе воскресенье сентября традиционно в России отмечается День танкиста. Этот праздник был учрежден 75 лет назад в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Красной Армии бронетанковой техникой.

Минобороны России в преддверии Дня танкиста запускает новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста». В нем на основе исторических свидетельств из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывается о бессмертных подвигах, беспримерном мужестве и отваге, самоотверженности и преданности Отечеству воинов-танкистов Вооруженных Сил нашей страны.

Открывает раздел Приказ Министра Вооруженных сил Союза ССР №27 от 16 июля 1946 г. об объявлении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года, положившего начало профессиональному празднику отечественных танкистов. В документе указано, что, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне…», День танкистов празднуется во второе воскресенье сентября и отмечается двадцатью артиллерийскими залпами «во всех столицах союзных республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Челябинске, Горьком, Нижнем Тагиле, Свердловске, Харькове, Омске, Хабаровске и Владивостоке».

Интерес любителей военной истории вызовет опубликованный в разделе приказ Народного комиссара обороны СССР №325 от 16 октября 1942 года. В документе после подробного анализа ошибок и недочетов в применении танков в первый год войны давались конкретные указания по боевому использованию танковых и механизированных частей и соединений. Приказ определял первостепенную важность организации взаимодействия на поле боя танковых частей с пехотой, артиллерией и авиацией, всесторонней подготовки танковых частей для ввода в бой.

Значительная часть опубликованных в разделе документов посвящена крупнейшему танковому сражению в военной истории Курской битве (5 июля – 23 августа 1943 года). В нем с обеих сторон было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов. В ходе этой битвы под Прохоровкой состоялось крупнейшее в истории танковый бой, в котором сошлись около 1200 советских и фашистских бронированных машин. Наглядное представление о ходе этого боя дают опубликованные в разделе отчетные карты боевых действий под Прохоровкой 18-го танкового корпуса, входившего в состав 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова, – армии, принявшей на себя главный удар гитлеровских танков. На опубликованных картах отмечены положение и действия частей Красной Армии и направления ударов группировок противника в период с 11 по 24 июля 1943 г. Документ свидетельствует, что советские войска сражались с элитными танковыми частями гитлеровцев: на карте «Гигантское танковое сражение в районе Прохоровка 12-14 июля 1943 г.» обозначены три фашистские танковые дивизии СС с громкими чванливыми названиями «Адольф Гитлер», «Мертвая голова» и «Райх». Все эти части были укомплектованы новейшими германскими танками «тигр» и «пантера».

С тактикой немецких танковых атак посетители раздела могут ознакомиться из представленных оперативных документов. Например, в отчете о боевых действиях 18-го танкового корпуса за период от 12 по 24 июля 1943 года отмечается, что, используя танки «тигр», гитлеровцы предпринимали лобовые атаки. Когда атаки разбивались, немцы с дистанции 600-800 метров высаживали танковые десанты автоматчиков, которые маскируясь в посевах, складках местности, атаковали узел сопротивления советских частей, в то время как танки выходили во фланг и тыл обороны.

Об огромном значении этого ключевого в Курской битве сражения свидетельствуют строки опубликованных в разделе боевых документов. «Части 5-й гвардейской танковой армии, перейдя в наступление 12.7.43 года, опередили замысел немецкого командования – сорвали готовившееся им наступление на 12.7, заставили перейти к обороне», – говорится в отчете о боевых действиях 18-го танкового корпуса за период с 12 по 24 июля 1943 года.

Умелым применением ударных танковых группировок в этом судьбоносном сражении прославился командующий войсками Воронежского фронта генерал армии Николай Ватутин. Именно на его войска в оборонительной части Курской битвы обрушился основной удар гитлеровского «броневого кулака». В разделе представлены несколько докладов Николая Ватутина Народному комиссару обороны СССР Маршалу Советского Союза Иосифу Сталину.

Еще весной 1943 года командующий войсками Воронежского фронта представил Сталину свой доклад «О группировке сил противника перед фронтом и соображения по подготовке наступательной операции».

В опубликованном документе отмечается важность «организации плотной и развитой на большую глубину противотанковой обороны, особенно на важнейших танкоопасных направлениях», а во всех частях и соединениях, кроме того, наличие противотанковых подвижных резервов. Основой успешной обороны провозглашались тщательная подготовка и умелое осуществление маневра противотанковыми средствами, артиллерией (в том числе – и реактивной), танками, вторыми эшелонами и резервами. Отдельно в документе выделены мероприятия по отражению крупной танковой атаки, для чего во что бы то ни стало предписывалось «вооружить все части и соединения полностью положенными по штату противотанковыми ружьями и противотанковой артиллерией, а в саперных и инженерных частях иметь противотанковые ружья сверх штата».

В другом опубликованном в разделе докладе Сталину от 24 июля 1943 года по результатам июльской оборонительной операции фронта на Курской дуге, командующий войсками Воронежского фронта докладывал: «Противник вел наступление, применяя массовые танковые атаки на узком фронте группами 500 и более танков при поддержке массированной авиации…», «Операция вылилась в огромное, невиданное до сих пор ожесточенное сражение, поскольку обе стороны с исключительным упорством и настойчивостью добивались своих целей».

Говоря о событиях на Прохоровском направлении, Ватутин докладывал: «Танковая армия Ротмистрова… непосредственно юго-западнее Прохоровки на узком фронте сразу вступила во встречное сражение с танковым корпусом СС и 17 т/анковой/ д/ивизией/ противника, которые двинулись навстречу Ротмистрову. В результате на небольшом поле произошло ожесточенное массовое танковое сражение…. В результате этих боев, главная группировка противника окончательно была обескровлена и разгромлена».

Подводя итоги ожесточенных боев, Ватутин докладывал, что «подбито и сожжено танков и самоходных орудий было не менее 2500-3000… Указанные выше потери подтверждаются показаниями пленных. Так, например, пленные 3 т/анковой/ д/ивизии/ показали, что перед наступлением дивизия имела не менее 250-300 танков, а в стрелковых ротах мотополков было по 180 человек. К концу же операции в дивизии осталось 30 танков и в ротах не более 40 человек, а некоторых подразделений совершенно не существует». При этом про действия красноармейцев он отдельно отметил: «Войска фронта проявили большое упорство в обороне… Ни одна часть не погибла и в окружение не попала».

Как следует из доклада, громкий гитлеровский план «Цитадель» был окончательно сорван и были созданы условия для успешного контрнаступления войск Красной Армии: «Противник втянул в эту операцию все свои резервы с юга, стянул сюда свою авиацию. Это дало возможность в более легких условиях начинать наши наступательные операции в районе Орла и на юге».

В разделе представлены страницы альбома военных лет с фотографиями и тактико-техническими характеристиками основных советских танков – КВ-1 и Т-34 и новейших немецких машин Т-V «пантера» T-VI «тигр». Так, согласно приведенным цифрам, наши танки уступали фашистским в лобовом и кормовом бронировании, но значительно превосходили по количеству боекомплекта, запасу хода и проходимости – удельному давлению на грунт. Кроме того, используемые в наших танках радиостанции в несколько раз превосходили немецкие по дальности действия – а значит, наши могли не бояться потерять управление при рейдовых операциях и в удалении от собственных штабов. Вместе с тем, лобовое столкновение с бронированными германскими машинами, обладавшими более мощными на тот момент орудиями, вынуждало советских танковых командиров демонстрировать высокое военное искусство, а танкистов – проявлять высокий профессионализм.

О высоком воинском мастерстве советских танкистов свидетельствует и телеграфное донесение фронта в Главное Политическое Управление Красной Армии от 18 августа 1943 года. Здесь кроме изложения общей оперативной обстановки содержатся многочисленные описания боевых эпизодов, в том числе – и об умелых действиях танкистов. «Действуя в прорыве, наши танкисты еще раз показали образцы смелости и отваги», – сообщается в донесении. – «Несмотря на усиление сопротивления и массированные налеты авиации, танкисты смело идут на врага, сбивают его заслоны и преследуют… Личный состав танковых частей показывает боевую выучку, мастерство, мужество и умение вести наступательные бои».

Далее в донесении приводятся примеры умелых действий наших танкистов. «Глубокие рейды в тыл врага неоднократно совершала группа танкистов под командованием тов. Акишина. Танки тов. Акишина везде шли во главе боевых порядков и своими дерзкими налетами на вражеские опорные пункты заставляли немцев отступать в беспорядке. Например, на железнодорожной станции Одноробовка никто не подозревал о возможности появления частей Красной Армии: пассажиры в ожидании поезда гуляли по перрону. Тишину и спокойствие нарушил гул моторов: на станцию ворвались танки Акишина. Десантники, сопровождавшие боевые машины Акишина, быстро перерезали телефонную связь и взорвали железнодорожное полотно. Танкисты во главе с т.Акишиным на своих боевых машинах обрушились на группу немецких войск, находившуюся на станции. Гитлеровцы растерялись и пытались бежать, но безуспешно. Отважными танкистами железнодорожная станция Одноробовка была захвачена без потерь».

В документе рассказывается о мастерстве советских экипажей и об успешных противостояниях наших танкистов хваленым фашистским «тиграм». Например, описан бой «прославленного экипажа коммуниста гвардии лейтенанта Бессарабова». Танк Бессарабова ворвался на немецкие позиции, раздавил противотанковую пушку, пулемет, разбил дзот и метким выстрелом поджог «тигр». «В этом бою вражеский самолет прямым попаданием снаряда пробил броню у танка Бессарабова», – говорится в донесении. Боевая машина загорелась, был ранен механик-водитель Еременко. Несмотря на тяжелое положение, «героическими усилиями экипажу под огнем противника удалось затушить огонь в танке и доставить его на наблюдательный пункт». Успешно била бронированных фашистских «зверей» и тридцатьчетверка лейтенанта Сибирова: «Отбивая контратаку немцев, поддержанную танками, командир танка Т-34 лейтенант Сибиров,.. умело маневрируя на поле боя, уничтожил 3 вражеских танка Т-VI».

Сейчас под Прохоровкой, на том поле, где проходил один из самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны, установлена скульптурно-художественная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран». Этот памятник посвящен героям-танкистам, которые 12 июля 1943 года пожертвовали собой, протаранив немецкий тяжелый танк.

Их подвиг описан в приведенных в разделе наградных материалах. «Быстро мчались танки в атаку. Навстречу нашим танкам показались немецкие танки, большая часть из которых были «тигры». Разгорелся ожесточенный танковый бой. В ходе боя командиром батальона капитаном Скрипкиным, у которого водителем был тов. Николаев, был подбит один «тигр». После этого танк механика-водителя тов. Николаева был подожжен: командир батальона капитан Скрипкин был тяжело ранен, командир башни убит. Оставшиеся в живых механик-водитель тов. Николаев и стрелок-радист тов. Чернов вытащили из танка тяжелораненого командира и передали пехоте для доставки на пункт медпомощи. Чтобы приостановить движение немецких танков на нашу пехоту и отомстить за тяжелое ранение командира, два смельчака смело бросаются в горящий свой танк и тараном мчатся на «тигр». Советских горящий танк врезается в тяжелую броню «тигра», и «тигр», охваченный пламенем, остановился. Два героя погибли, но не пропустили немецкий танк», – говорится в наградном листе на присвоение звания Героя Советского Союза старшему сержанту Александру Николаеву. Согласно наградному документу на стрелка-радиста этого геройского танкового экипажа старшего сержанта Романа Чернова, он был награжден орденом Отечественной войны I степени.

В Красной Армии танковый таран был явлением достаточно распространенным. К этому рискованному тактическому приему советские танкисты прибегали, когда в бою заканчивались боеприпасы или было повреждено орудие. Например, в наградном листе от 10 января 1944 года на присвоение звания Героя Советского Союза танкисту гвардии лейтенанту Ивану Бутенко сказано, что в результате обстрела его боевой машины из засады была повреждена пушка. Тогда товарищ Бутенко пошел на таран и, прежде чем загорелась его машина, успел протаранить два гитлеровских танка. Затем «выскочив из горящего танка и вытащив тяжело раненного ст. сержанта Слинкина тов. Бутенко вплотную встретился с одним из экипажей тараненного немецкого танка, офицер которого в упор наставил пистолет для того, чтобы застрелить лейтенанта Бутенко. Ударом по руке лейтенант Бутенко выбил из рук немецкого офицера пистолет, а затем этим же пистолетом пристрелил его, расстрелял экипаж».

Интересен случай танкиста лейтенанта Михаила Фролова. За подвиги, совершенные в ходе Курской битвы, офицер дважды был представлен к высоким правительственным наградам – ордену Отечественной войны 1 степени и званию Героя Советского Союза. В наградном листе на присвоение Фролову высшего звания СССР подробно описано его командирское тактическое мастерство и раскрыт один из секретов борьбы наших танкистов с тяжелыми новейшими машинами гитлеровцев. Лейтенант Фролов, выбирая «удобные пути подхода, уводя свой танк из-под огня танков противника, заходил им с боку и поджигал их один за другим. Это смелое единоборство кончилось тем, что только в этом бою он лично уничтожил 4 танка типа «тигр» и подбил танк Т-IV. И атака противника провалилась».

Заслуги победоносных советских войск были высоко оценены высшим политическим и военным руководством Советского Союза. В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего от 5 августа 1943 года в Москве впервые за годы Великой Отечественной войны был произведен артиллерийский салют двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий в честь доблестных войск Красной Армии, освободивших Белгород и Орел.

Победной точкой в грандиозной Курской битве летом 1943 года стало освобождение оккупированного Харькова. Опубликованный в разделе приказ Верховного Главнокомандующего от 23 августа 1943 года провозгласил об освобождении города. В документе, помимо прочих, отмечены и большие заслуги в освобождении «второй столицы Советской Украины» войск генерал-лейтенанта танковых войск Ротмистрова. Этим приказом были присвоены почетные наименования частям и соединениям, освобождавшим город, а также предписывалось «в знак торжества по случаю победы под Харьковом» произвести в Москве салют двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о героях-танкистах, о сражении под Прохоровкой, о победе Красной Армии в Курской битве направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории.

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