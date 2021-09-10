10.09.2021 (17:00)

В ходе стратегических учений «Запад-2021» мотострелки армейского корпуса Балтийского флота отработали маневренную оборону

На одном из полигонов в восточной части Калининградской области в рамках совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» мотострелковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота отработали маневренную оборону.

Военнослужащие, используя особенности естественного ландшафта местности, провели инженерное оборудование оборонительных рубежей и запасных огневых позиций.

В ходе основного этапа мероприятия боевой подготовки мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 выполнили учебные задачи по ведению маневренной обороны с организацией засад и огневыми контратаками. Приданные танковые подразделения заняли оборону и вступили в бой с превосходящими силами условного противника. В ходе учебного боя личный состав отошел на заранее подготовленные позиции, завлекая условного противника в район, где была организована танковая засада.

Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении противником средств радиоэлектронной борьбы.

На этапе стрельб сосредоточенным огнем из 125-мм орудий танков Т-72Б3 были поражены полноразмерные мишени, имитирующие танки и живую силу противника.

В плановом мероприятии боевой подготовки задействовано порядка 1000 военнослужащих, свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также другое вооружение.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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