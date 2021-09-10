10.09.2021 (16:40)

Российские специалисты РЭБ в Таджикистане нарушили систему связи условного противника с помощью комплексов «Леер-3»

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Таджикистане в ходе учения подавили связь условного противника, применив специальные модули нарушения частот современных комплексов «Леер-3».

На полигоне Ляур военнослужащие выполнили комплекс специальных задач по развертыванию систем РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системе управления «противника».

Расчеты комплексов «Леер-3», в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой связи «противника». Также специалисты подразделения РЭБ обнаружили и подавили каналы управления и GPS-навигацию беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице