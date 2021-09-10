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10.09.2021 (16:00)

На российской военной базе в Таджикистане состоялось учение по отражению нападения НВФ

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Учение по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты 201-й российской военной базы состоялось в Таджикистане.

По замыслу учения, группа условного противника пыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части через контрольно-пропускной пункт (КПП), применив огнестрельное оружие. Получив сигнал тревоги, подразделение по противодействию терроризму на бронетранспортерах БТР-82А прибыло к месту нападения и выполнило задачи по блокированию НВФ, взяв его в кольцо. Подгруппы обеспечения провели химическую разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ, а также разминирование подходов и подступов к территории воинской части. Российские военнослужащие задействовали расчет БпЛА «Тахион», который помогал осуществлять управление группами захвата и огневого прикрытия, что позволило в кратчайшие сроки обезвредить условных диверсантов на захваченном КПП.

В ходе состоявшегося учения командованием соединения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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