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10.09.2021 (15:20)

Под Оренбургом мотострелки ЦВО на модернизированных БМП-2М и Т-72Б3 совершили стремительный марш в район назначения

Военнослужащие Центрального военного округа провели учение на Тоцком полигоне в Оренбургской области с применением модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М и танков Т-72Б3.

По замыслу учения, противник хорошо укрепился на ключевом направлении наступления. Экипажам БМП и танков во взаимодействии с артиллерией и расчетами беспилотников нужно было, преодолеть противотанковые рвы, брод, колейные мосты. После чего подразделения с ходу развернулись в боевой порядок и провели боевые стрельбы на точность. Военнослужащие успешно выполнили задачу и нанесли огневое поражение вооружению и живой силе противника.

В учении приняли участие более 800 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц техники боевой техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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