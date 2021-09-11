11.09.2021 (00:10)

На аэродроме дальней авиации в Калужской области для школьников и их родителей проведена экскурсия

В Калужской области для членов семей военнослужащих и подшефных школ Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» была организована экскурсия на территорию войсковой части в рамках военно-патриотической акции «Память жива».

Военнослужащие продемонстрировали гостям авиационную технику, ознакомили с возможностями самолетов, находящихся на аэродроме, а также предложили желающим примерить летную экипировку.

В ходе экскурсии все желающие смогли посидеть в кабине стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.

Присутствующим рассказали о героическом прошлом полка, о том какие задачи выполняет дальняя авиация в настоящее время.

Также провели экскурсию в казарменных расположениях, продемонстрировав повседневные элементы быта.

Гости поблагодарили командование авиационного полка за увлекательную и познавательную экскурсию.

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