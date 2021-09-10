10.09.2021 (14:40)

Зенитчики ЦВО после успешных боевых стрельб под Астраханью начали возвращаться в пункты постоянной дислокации в Пензенской, Самарской и Оренбургской областях

Около 1 тыс. зенитчиков противовоздушной обороны 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа после выполнения боевых стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области приступили к совершению маршей в пункты постоянной дислокации в Пензенской, Самарской и Оренбургской областях. На марше задействовано свыше 150 единиц военной техники.

Военнослужащие в рамках лагерного сбора выполнили целый ряд боевых стрельб из зенитных комплексов «Бук-М2», «Тор-М1», «Тунгуска» и «Стрела-10», а также ПЗРК «Игла» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника. По итогам практических действий зенитчики получили от командования Центрального военного округа высокие оценки.

Подразделения совершают марш комбинированным способом в составе нескольких воинских эшелонов. Первый эшелон с зенитными ракетными комплексами «Бук-М2» сегодня прибудет на станцию разгрузки в Пензенской области.

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