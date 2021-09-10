10.09.2021 (15:00)

На полигоне Мулино приступил к работе штаб коалиционной группировки войск, созданной в рамках совместного стратегического учения «Запад–2021»

На полигоне Мулино в Нижегородской области развернут штаб коалиционной группировки войск вооруженных сил семи государств, созданной в рамках совместного стратегического учения (ССУ) «Запад–2021».

В составе штаба руководства коалиционной группировкой войск к работе по планированию и подготовке совместной сухопутной операции приступили представители командования Западного военного округа ВС РФ и воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

В работе штаба также принимают участие офицеры оперативных групп вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки.

Для обеспечения работы органа управления коалиционной группировкой войск в штабе развернуты современные средства связи, мультимедийное оборудование, автоматизированные рабочие места, позволяющие в режиме реального времени следить за ходом подготовки и ведения войсковой операции.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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