10.09.2021 (15:40)

На учении «Запад-2021» подразделения ПВО ЗВО успешно отразили массированный авиационный удар условного противника

В рамках совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) отразили массированный авиационный удар условного противника. Руководство подразделениями ПВО осуществлялось с использованием полевых пунктов управления, развернутых на базе подвижных комплексов средств автоматизации.

После обнаружения и классификации воздушных целей, обработки и анализа полученной информации боевые расчеты комплексов С-400 «Панцирь-С» получили точные целеуказания, осуществили захват целей и электронными пусками зенитных ракет уничтожили их. Всего было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке.

Отразив налет авиации условного противника, боевые расчеты радиолокационных станций сменили боевые позиции.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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