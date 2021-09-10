10.09.2021 (14:00)

Российские десантники на полигонах в Белоруссии в ходе ССУ «Запад–2021» применяют новейшие мобильные системы охраны военных объектов

Личный состав Псковского десантно-штурмового соединения, принимающий участие в совместном стратегическом учении (ССУ) «Запад–2021», после совершения марша комбинированным способом из пункта постоянной дислокации на полигон Обуз-Лесновский в Республике Беларусь расположился в новом районе сосредоточения, где взял под контроль зону своей ответственности.

Оборудовав в инженерном отношении и замаскировав район расположения войск, десантники провели комплекс мероприятий по доразведке района предстоящих действий и отработали ряд вводных по элементам всестороннего обеспечения подразделений Воздушно-десантных войск.

Личным составом развернуты посты охранения, организовано патрулирование района расположения. Впервые для охраны объектов в полевых условиях применяется быстро развертываемый автономный комплекс «Периметр-С», входящий в комплект технических средств охраны «Стрелец», позволяющий предотвратить несанкционированное проникновение на охраняемую территорию.

Для патрульной службы в комплекс входят часы-браслеты дистанционной системы охраны, которые позволяют передавать по защищенному каналу связи на пульт начальника караула информацию о нештатных ситуациях в ходе патрулирования маршрута.

Периметр оборудован постами РХБ наблюдения, личный состав которых отработал комплекс задач по ведению наблюдения за радиационной, химической и биологической обстановкой в районе расположения войск. С использованием комплекта измерителя мощности дозы облучения ИМД-2НМ, автономного газового анализатора третьего поколения ГСА-3 и войскового прибора химической разведки проведен анализ РХБ обстановки.

В целях наблюдения за воздушной обстановкой и организации прикрытия пунктов управления от средств воздушного нападения условного противника штатным подразделением противовоздушной обороны развернуты посты наблюдения с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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