10.09.2021 (13:15)

В Главном храме ЮВО установят исторические боевые знамена двух стрелковых дивизий Красной Армии

12 сентября в Ростове-на-Дону на площади Главного храма Южного военного округа (ЮВО) святого Георгия Победоносца состоится торжественная церемония передачи боевых знамен соединений Красной Армии, принимавших участие в освобождении столицы Дона от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Почетный караул проведет ритуал демонстрации боевых знамен 339-й стрелковой Таманско-Бранденбургской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, сформированной в августе 1941 года из уроженцев Ростовской области, и 347-й стрелковой Мелитопольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, сформированной в августе 1941 года.

Также на хранение Главному храму ЮВО будут переданы копии Боевого знамени Краснознаменного Северо-Кавказского военного округа, образованного 4 мая 1918 года, и копия Знамени ордена Суворова Краснознаменного Южного военного округа, сформированного 20 сентября 2010 года.

В торжественном мероприятии примут участие командование ЮВО, представители администрации Ростовской области и муниципальных властей, силовых структур региона и Русской православной церкви.

Завершатся торжества праздничной концертной программой с участием военных артистов и творческих коллективов Ростовского гарнизона. На прихрамовой территории для горожан будут развернуты выставка образцов вооружения и военной техники, передвижная выставка Военно-исторического зала Дома офицеров ЮВО, посвященная боевой летописи 339-й и 347-й стрелковых дивизий, а также выставка артефактов времен Великой Отечественной войны.

Воспитанники Ростовского духовно-патриотического центра Святого Георгия Победоносца представят историческую реконструкцию штурма высоты.

Все желающие смогут отведать солдатской каши и донской казачьей ухи.

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