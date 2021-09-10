10.09.2021 (13:00)

Северный флот приступил к отработке практических действий в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой

Войска и силы Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

В ходе учения будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению войсками и силами в рамках решения задач по обороне арктических территорий России, обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике.

Также в ходе учения будут оценены навыки командующих, командиров и штабов в планировании применения войск и сил и управления ими, проверены слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений сухопутных и береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике. Будут отработаны тактические приёмы и способы ведения морского боя и боевых действий в Арктическом регионе.

Справочно:

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота пройдут на полигонах в Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в мероприятии привлечено до 8 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц военной и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

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