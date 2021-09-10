10.09.2021 (13:30)

Российские десантники в рамках ССУ «Запад–2021» приступили к организации взаимодействия в оборудованных полевых пунктах управления на полигонах Брестский и Обуз-Лесновский

На полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь Брестский и Обуз-Лесновский подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск России в рамках совместного стратегического учения (ССУ) «Запад–2021» приступили к организации взаимодействия между органами военного управления и проведению слаживания подразделений ВДВ и Сил специальных операций ВС Белоруссии для дальнейших совместных действий в составе объединенной группировки войск (сил).

На оборудованных командных пунктах командованием ВДВ совместно со штабом руководства от Республики Беларусь организовано взаимодействие между соединениями и частями, принимающими участие в ССУ «Запад–2021».

В ходе учения российские и белорусские десантники отработают вопросы совместных действий при выполнении поставленных задач.

Особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование личного состава и техники сводных подразделений на военных полигонах в Республике Беларусь.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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