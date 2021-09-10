10.09.2021 (14:20)

На общевойсковых полигонах в рамках ССУ «Запад-2021» создана многоуровневая система разведки

В рамках совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» в Нижегородской области была создана многоуровневая система разведки. Ее подготовили специалисты подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Западного военного округа (ЗВО).

Воздушная группировка БЛА «Орлан-10», «Тахион», «Форпост» позволяет непрерывно вести воздушную разведку. Действуя в связке с комплексом разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец», оснащенным спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, беспилотные летательные аппараты эффективно обеспечивают идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание.

КРУС «Стрелец» позволяет мобильным элементам разведки, оснащенным системой опознавания «свой-чужой», сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами и приборами прицеливания.

На тактическом уровне действует оптико-электронный комплекс «Ирония». Его применение позволяет круглосуточно и в любую погоду вести визуальную разведку и передавать координаты огневым средствам для уничтожения вооружения, военной техники и объектов условного противника.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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