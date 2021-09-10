10.09.2021 (12:45)

В ходе учения «Запад-2021» сухопутные подразделения Балтийского флота отработают действия в обороне

В ходе совместного стратегического учения «Запад-2021» в Калининградской области на полигоне Правдинский сухопутные подразделения Балтийского флота отразят наступление условного противника. Военнослужащие отработают тактику огневых мешков и применят все виды вооружения при поддержке авиации и артиллерии.

В ходе подготовки к этапу практических действий будет проверена готовность вооружения и боевой техники к применению, правильность выбора и маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.

В настоящее время военнослужащие отрабатывают развертывание командных пунктов, организацию управления войсками в ходе боевых действий с использованием средств автоматизации в режиме реального времени.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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