10.09.2021 (12:30)

Более 18 тыс. военнослужащих Западного военного округа прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции

Более 18 тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Повторную инъекцию получили граждане, которые прошли полный курс вакцинопрофилактики до 1 января 2021 года.

По состоянию на начало сентября в войсках (силах) ЗВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали более 240 тыс. человек.

Вакцинация проходит на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЗВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата на организм человека. Вакцинация проходит на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. В течение получаса после прививки все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто около 50 прививочных постов и сформировано более 70 прививочных бригад, более половины из которых мобильные.

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