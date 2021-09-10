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10.09.2021 (12:15)

В Ярославской области завершилось тактико-специальное учение разведывательных подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии

На полигоне Песочное Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения завершилась активная фаза российско-белорусского тактико-специального учения разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие двух стран, получив задачу, выдвинулись на бронемашинах в район, где по данным разведки будет проезжать колонна условного противника. Прибыв на место, десантники организовали засаду. При появлении условного противника они открыли шквальный огонь, уничтожили его силы и оперативно эвакуировались.

К этому времени в район соприкосновения прибыли основные силы парашютно-десантного полка. Ивановские десантники и их белорусские соратники вступили в учебный бой под прикрытием боевых машин десанта и артиллерии. Условный противник был полностью разгромлен.

Подводя итоги совместного тактико-специального учения, командир Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Виктор Гуназа отметил: «Его цели достигнуты в полном объеме. Выражаю благодарность разведчикам братской Беларуси за активное участие в учении. Уверен, что разведчики-десантники двух стран вынесли для себя много полезных навыков и знаний, а также обменялись передовым опытом».

Всего в учении было задействовано около 40 военнослужащих Сил специальных операций Белоруссии и более 350 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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