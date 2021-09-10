10.09.2021 (12:00)

Более 80 самолетов и вертолетов Западного военного округа задействовано в совместном стратегическом учении «Запад-2021»

Более 80 единиц авиационной техники Западного военного округа (ЗВО) задействовано в совместном стратегическом учении вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021». Авиация Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны уже выполнила перебазирование на оперативные аэродромы.

В ходе учения экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ и Су-34, многоцелевых вертолетов Ми-8 различных модификаций, разведывательно-ударных Ми-28 «Ночной охотник», ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35 выполнят групповые и одиночные взлёты, отработают воздушный бой, нанесут удары по наземным группировкам войск условного противника, по его командным пунктам, а также отразят его массированный ракетный и авиационный удар.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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