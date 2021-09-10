10.09.2021 (11:45)

Экипажи вертолетов Ми-8 и Ка-52 ЮВО обеспечили высадку тактического воздушного десанта на учении в Ставропольском крае

В рамках двустороннего батальонного тактического учения экипажи вертолетов Ми-8 и Ка-52 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили высадку тактического воздушного десанта мотострелкового соединения в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Авиационная группа выполнила переброску тактической группы в заданный район. Авиаприкрытие обеспечили экипажи вертолетов Ка-52. Способом прикрытия был выбран тактический прием «карусель», что позволило обеспечить высадку подразделений в назначенном районе. При выполнении приема «карусель» несколько вертолетов по кругу по очереди обстреливают объект или участок местности.

Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств.

К тактическому учению привлекалось около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, были задействованы экипажи восьми вертолетов Ми-8 и четырех Ка-52.

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской Республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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