10.09.2021 (11:15)

Офицеры Северного флота провели уроки мужества для таймырских школьников

Офицеры отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи десятого арктического похода, провели уроки мужества в учебных заведениях города Дудинка, расположенного на побережье реки Енисей на севере Красноярского края – полуострове Таймыр.

Основной темой занятий для таймырских школьников стала Арктика, история её открытия и освоения. Офицеры также рассказали ребятам о взаимодействии Северного флота и Русского географического общества, о современных географических открытиях и исследованиях.

Школьники задавали много вопросов о службе на Северном флоте и с интересом слушали рассказы военных моряков.

В проведении уроков мужества для 500 юных жителей Таймыра приняло участие 6 офицеров большого противолодочного корабля «Североморск».

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