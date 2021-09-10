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10.09.2021 (11:15)

Офицеры Северного флота провели уроки мужества для таймырских школьников

Офицеры отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи десятого арктического похода, провели уроки мужества в учебных заведениях города Дудинка, расположенного на побережье реки Енисей на севере Красноярского края – полуострове Таймыр.

Основной темой занятий для таймырских школьников стала Арктика, история её открытия и освоения. Офицеры также рассказали ребятам о взаимодействии Северного флота и Русского географического общества, о современных географических открытиях и исследованиях.

Школьники задавали много вопросов о службе на Северном флоте и с интересом слушали рассказы военных моряков.

В проведении уроков мужества для 500 юных жителей Таймыра приняло участие 6 офицеров большого противолодочного корабля «Североморск».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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