10.09.2021 (11:31)

Специалисты связи и РЭБ Южного военного округа организовали защищенные системы управления войсками

В рамках двустороннего тактического учения в Ростовской области специалисты связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) организовали защищенные системы управления войсками и обеспечили защиту от беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие развернули подвижные пункты управления, защитили радиоканалы связи от воздействия беспилотников условного противника. Затем связисты провели электронный обмен данными при организации непрерывного управления разнородовой группировкой войск.

Кроме того, военнослужащие обеспечили маскировку и оборудование укрытий станций, командно-штабных машин, антенн и кабельных линий связи с учётом условий местности.

На учении задействовали свыше 200 единиц техники, в том числе мобильные комплексы «Леер» на базе бронеавтомобилей «Тигр», автоматизированные станции радиопомех «Житель» и станции радиорелейной связи «Л1» на базе бронеавтомобиля КамАЗ.

Справочно:

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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