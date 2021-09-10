10.09.2021 (10:45)

В горах Северной Осетии снайперы ЮВО уничтожили беспилотную авиацию условного противника

В Северной Осетии впервые в ходе сборов на полигоне Тарское снайперы Южного военного округа (ЮВО) отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из снайперских винтовок. В ходе занятий имитировались атаки дронов на охраняемые объекты. Беспилотники уничтожались на дальности до 500 м. Военнослужащие действовали как в дневное, так и в ночное время при поддержке расчетов гранатомётов АГС-17, которые вели огонь по операторам БЛА условного противника.

Также снайперы отработали маскировку позиции и скрытное перемещение на местности. Кроме того, военнослужащие тщательно изучили устройство различных моделей боевых и гражданских квадрокоптеров.

Особое внимание в ходе сбора уделяется вопросам групповой подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки и применению подручных средств для маскировки.

В сборе на полигоне Тарское принимает участие более 400 снайперов соединений и воинских частей ЮВО.

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