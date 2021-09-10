10.09.2021 (10:30)

В Астраханской области расчеты ЗРК «Бук-М3» и ПЗРК «Игла» ЮВО уничтожили летательные аппараты условного противника

В Астраханской области в ходе тактического учения на полигоне Капустин Яр расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» Южного военного округа (ЮВО) отразили воздушные удары условного противника.

Зенитчики выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей, после чего поразили их на высотах от 5 до 10 км. Военнослужащие вели огонь как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении.

Всего в учении принимают участие около 700 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 100 единиц техники, в том числе ЗРК «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Оса-АКМ», ПЗРК «Стрела-10».

Справочно:

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице