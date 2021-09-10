10.09.2021 (10:15)

На полигоне в Ставропольском крае инженеры ЮВО оборудовали район обороны

Специалисты инженерных подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактического учения в Ставропольском крае на полигоне Николо-Александровский подготовили оборонительный плацдарм.

Военнослужащие в костюмах сапера «Сокол» с применением миноискателей «Коршун» и селективных миноискателей ИМП-С2 провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники. Военные инженеры обнаружили и обезвредили противотанковые и противопехотные мины, самодельные взрывные устройства, установленные условным противником.

Во время оборудования позиций для боевой техники инженерные дозоры отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы противника.

Всего в ходе инженерного обеспечения практических действий войск было установлено 300 метров невзрывных заграждений, оборудовано более 200 окопов и укрытий для военной техники, подготовлено порядка 20 км путей для выдвижения и маневра войск.

Справочно:

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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