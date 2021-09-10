10.09.2021 (10:00)

На учении в Северной Осетии батальонные тактические группы ЮВО применили танки в горах

В ходе активной фазы тактического учения на полигоне Тарское батальонные тактические группы общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) применили новые тактические приемы, одновременно задействовав танки, способные наносить поражение противотанковыми управляемыми ракетами; группы прорыва обороны, мобильные группы по борьбе с беспилотниками, а также артиллерийские разведывательно-огневые комплексы.

Мотострелки выполнили боевые стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3, минометов «Сани», танков Т-90А, стрелкового оружия и отработали оборону в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями.

Справочно:

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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