10.09.2021 (09:45)

Дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» провели учение по противовоздушной обороне объектов Крымского полуострова

На начальном этапе учения в пунктах дислокации, военнослужащие осуществили свёртывание пусковых и радиолокационных установок и совершили марш в новые позиционные районы.

Прибыв на позиции боевые расчёты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности.

На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 «Триумф» отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путём проведения электронных пусков ракет.

Также, в ходе учения расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 «Триумф» от ракетной атаки условного противника.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки зенитного ракетного соединения Южного военного округа.

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