10.09.2021 (09:00)
Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота вернулась после боевой службы на Камчатку
Малые противолодочные корабли «Усть-Илимск» и «Холмск» провели патрулирование в назначенной морской зоне с отработкой корабельных учений и выполнили задания по поиску подводных лодок вероятного противника в районах Камчатки и Курильских островов.
В ходе боевой службы экипажи на практике отработали постановку мин на маршрутах возможного действия подводных сил, а также успешно выполнили более 40 боевых упражнений и учений.
Всего кораблями за месячную ходовую вахту пройдено свыше 4300 морских миль.
В родном пункте базирования моряков встречали представители командования объединения, экипажи кораблей и родственники. По морской традиции командирам кораблей вручили жареных поросят.
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