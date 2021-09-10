10.09.2021 (09:00)

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота вернулась после боевой службы на Камчатку

Малые противолодочные корабли «Усть-Илимск» и «Холмск» провели патрулирование в назначенной морской зоне с отработкой корабельных учений и выполнили задания по поиску подводных лодок вероятного противника в районах Камчатки и Курильских островов.

В ходе боевой службы экипажи на практике отработали постановку мин на маршрутах возможного действия подводных сил, а также успешно выполнили более 40 боевых упражнений и учений.

Всего кораблями за месячную ходовую вахту пройдено свыше 4300 морских миль.

В родном пункте базирования моряков встречали представители командования объединения, экипажи кораблей и родственники. По морской традиции командирам кораблей вручили жареных поросят.

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