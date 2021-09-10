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10.09.2021 (08:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход мотострелкового батальона

К полевому выходу было привлечено около 350 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники.

В течение недели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ личный состав мотострелкового батальона отрабатывал действия на практических занятиях по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил, радиационной, химической и биологической защите, инженерной и технической подготовке. Также были проведены практические занятия по вождению боевых машин в составе батальона.

В завершении полевого выхода мотострелковый батальон совершил марш в пункт постоянной дислокации.

Полевой выход мотострелкового батальона проводился в течении недели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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