10.09.2021 (08:45)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход мотострелкового батальона
К полевому выходу было привлечено около 350 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники.
В течение недели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ личный состав мотострелкового батальона отрабатывал действия на практических занятиях по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил, радиационной, химической и биологической защите, инженерной и технической подготовке. Также были проведены практические занятия по вождению боевых машин в составе батальона.
В завершении полевого выхода мотострелковый батальон совершил марш в пункт постоянной дислокации.
Полевой выход мотострелкового батальона проводился в течении недели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.