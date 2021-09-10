10.09.2021 (08:15)

Празднование Дня танкиста на Урале впервые пройдет в Челябинской области

Об этом накануне Дня танкиста сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.

«В этом году 75-летие Дня танкиста совпало с 80-летием нашей гвардейской танковой дивизии, поэтому торжественные мероприятия, посвященные праздничной дате, пройдут на межвидовом полигоне в Чебаркуле», - сказал полковник Ханиф Беглов. Он добавил, что празднование Дня танкиста пройдет в формате военно-патриотического фестиваля «Броня Танкограда», где посетителям представят современную и историческую автобронетанковую технику. «Гостям праздника покажем фигурное пилотирование боевых танков Т-72Б3, а также статическую экспозицию более 30 современных боевых машин, стоящих на вооружении гвардейской танковой дивизии ЦВО», - отметил полковник Ханиф Беглов.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что на исторической выставке будут представлены более 20 танков и автомобилей-экспонатов Челябинского тракторного завода, макеты двигателей типа В-2, которыми оснащались тяжелые танки типа «ИС-3» и средние Т-34, истребитель танков ИСУ-152 времен Великой Отечественной войны

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием Дня танкиста. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

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