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10.09.2021 (08:00)

Со снайперами армейского корпуса Черноморского флота проведены занятия по тактической и огневой подготовке

На занятиях по тактико-специальной и огневой подготовке личный состав отработал  навыки в прицеливании, выборе и запоминанию целей, ведении огня по различным целям с учётом смены мишеней и дальности до них.

Также в ходе занятий снайперы обучались основам маскировки с использованием подручных и естественных предметов, действиям в составе пар, групп при подготовке путей отхода.

Помимо этого военнослужащие учились оборудовать ложные огневые позиции, скрытно передвигаться по пересеченной местности, стрелять на большие дальности, учитывая поправки на ветер, и действиям при внезапной встрече с противником.

Всего в ходе занятий по огневой подготовке снайперы выполнили более 10 упражнений учебных стрельб с поражением мишеней на дистанциях от 300 до 600 метров, в том числе в тёмное время суток с использованием ночных прицелов.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Снайперы
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