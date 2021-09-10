10.09.2021 (07:45)
Расчеты комплекса «Палантин» общевойсковой армии ВВО подавили систему связи условного противника в ходе учения в Забайкальском крае
В рамках учения военнослужащие совместно с расчетами комплексов Леер-3 выполнили задачи по снижению разведывательной и наступательной эффективности системы управления и вооружения «противника».
Также, расчёты комплексов радиоэлектронной борьбы «Палантин» отработали защиту своих войск от атак беспилотной авиации.
Всего в учении приняло участие до 200 военнослужащих отдельного батальона РЭБ общевойсковой армии ВВО, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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