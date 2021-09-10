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10.09.2021 (07:30)

В Забайкалье прошла радиотренировка связистов ВВО

В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.

При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

К мероприятиям было привлечено более 200 человек, задействованы современные командно-штабные машины.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска связи
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