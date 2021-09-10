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10.09.2021 (05:30)

Инженеры Амурского общевойскового объединения ВВО обеспечили проход колонны техники в минных полях

По замыслу учения, мотострелковые подразделения для дальнейшего развития наступления и прорыва обороны условного противника, должны преодолеть участки местности с установленными на  них минами различных типов.

Для обеспечения безопасности прохода воинских подразделений и техники через минные поля, военные инженеры применили специальные установки разминирования, позволяющие проделывать проходы в минных полях на глубину до 500 метров.

Инженеры дополнительно применили современный возимый  широкополосный генератор помех «Лесочек». Данный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяет блокировать каналы управления и исключить срабатывание дистанционно управляемых зарядов.

Всего для проведения учения было задействовано около 500 военнослужащих и  100 единиц техники различного назначения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Инженерные войска
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