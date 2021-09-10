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10.09.2021 (05:15)

Наземные средства ПВО условного противника уничтожила истребительная авиация ВВО на учении в Хабаровском крае

После выхода на рубеж выполнения задачи экипажи истребителей  Су-35С армии ВВС и ПВО ВВО провели воздушную и наземную разведку. Распознав замаскированные средства ПВО «противника», занявшие район  в лесной местности, лётчики поразили их учебными (электронными) пусками ракет.

Лётно-тактическое задание пилотов заключалось в прицельном нанесении ударов  по  объектам ПВО условного противника.

Особое внимание при совершении полетов обращалось на выполнение маневров для ухода от ракетного обстрела.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Авиация
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