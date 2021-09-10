10.09.2021 (05:15)
Наземные средства ПВО условного противника уничтожила истребительная авиация ВВО на учении в Хабаровском крае
После выхода на рубеж выполнения задачи экипажи истребителей Су-35С армии ВВС и ПВО ВВО провели воздушную и наземную разведку. Распознав замаскированные средства ПВО «противника», занявшие район в лесной местности, лётчики поразили их учебными (электронными) пусками ракет.
Лётно-тактическое задание пилотов заключалось в прицельном нанесении ударов по объектам ПВО условного противника.
Особое внимание при совершении полетов обращалось на выполнение маневров для ухода от ракетного обстрела.
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