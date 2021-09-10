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10.09.2021 (06:45)

Расчеты самоходных гаубиц ВВО создали «огневой вал» в ходе тактического учения в Забайкальском крае

Боевые стрельбы выполнялись при активном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В ходе стрельбы расчеты самоходных 152-мм гаубиц  «Акация», выполнили тактический прием «сползание огня». Применение данного метода позволило перенести огонь от переднего края обороны условного противника в их тыл с минимальными интервалами и таким образом нанести максимальный урон «противнику». При ведении огня были применены и другие тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.

Помимо этого, на учении была проведена разведка целей с использованием современного комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк».

В тактическом учении, которое состоялось на межвидовом полигоне «Цугол», приняли участие до 200 военнослужащих, а также было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия
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