10.09.2021 (06:30)

Подразделения войск связи ВВО в Хабаровском крае проверены учебной тревогой

В ходе мероприятий военнослужащие отработали задачи по организации связи с вышестоящим командным пунктом, а также своевременно организовали передачу команд управления между абонентами по проводным и беспроводным линиям связи.

Связисты после получения сигнала учебной тревоги в составе расчетов совершили марш по установленным маршрутам, преодолели зараженные участки местности в средствах индивидуальной защиты. После прибытия в указанный район провели комплекс мероприятий по развертыванию специальной техники, выполнили прокладку кабельных линий и подготовили аппаратуру для передачи сигналов управления.

Отдельным элементом проверки стало отражение нападения на колонну военной техники условных диверсионных групп условного противника.

В учениях приняли участие более десятка подразделений связи ВВО.

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