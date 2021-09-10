10.09.2021 (06:15)

Командиры подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине изучают новые методы ведения боевых действий

В ходе розыгрыша практических действий подразделений армейского корпуса ВВО командному составу были доведены и продемонстрированы способы выявления позиций условного противника с применением современных средств разведки.

Кроме того, офицерам были показаны действия при обнаружении условного противника и нанесение ему огневого поражения, во взаимодействии мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Экипажи танков Т-80 с закрытых огневых позиций выполнили поражение целей, вскрытых расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Элерон-3» и «Орлан-10», действовавших совместно с разведгруппами оснащённых комплексами разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

В дальнейшем командирам подразделений предстоит ознакомиться с методикой подготовки снайперов по ведению огня вне визуального наблюдения цели с помощью полученных координат.

В ходе теоретических и практических занятий офицерам будут доведены передовые методики и требования по организации боевой подготовки с учетом особенностей применения войск в современных вооруженных конфликтах.

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